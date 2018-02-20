ترامب: أنا أكثر صرامة من أوباما مع روسيا

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه يسلك منحى أكثر صرامة من سلفه الديمقراطي باراك أوباما في التعامل مع روسيا.

وكتب ترامب في تغريدة على موقع تويتر: "أنا أشد صرامة من أوباما بكثير تجاه روسيا، فقط أنظروا إلى الحقائق"، مضيفا أنه يواجه "أخبارا كاذبة تماما".

I have been much tougher on Russia than Obama, just look at the facts. Total Fake News! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 февраля 2018 г.

وكان ترامب في وقت سابق، قد اتهم أوباما، بأن نهجه تجاه موسكو كان فاشلا، معتبرا أن الرئيس السابق لم يتمكن على وجه الخصوص، من منع إعادة توحيد شبه جزيرة القرم مع روسيا، والحيلولة دون تعزيز النفوذ الروسي في سوريا.

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المصدر: تاس

إياد قاسم