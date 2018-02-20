مقتل شخصين وارتهان آخر في الكونغو

أعلنت سلطات الكونغو الاثنين، عن مقتل عاملين من مجموعة المساعدات الفرنسية واحتجاز آخر رهينة على أيدي مسلحين في قرية موشيكيري شرقي الكونغو .

وقالت الوكالة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، إن الضحايا يعملون لدى مؤسسة "هيدروليك سان فرونتينير" الفرنسية في القرية المذكورة الخاضعة لسيطرة جماعة "الماي ماي" المسلحة الناشطة في المنطقة.

وذكرت الوكالة، أن الظروف الأمنية هناك مقلقة للغاية، حيث تعرقل كافة الجهود الإنسانية في مساعدة آلاف المحتاجين فيها.

يشار إلى أن المنطقة الشرقية في الكونغو تشكل معقلا للمسلحين على مر العقدين الماضيين.

المصدر: اسوشيتد برس

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