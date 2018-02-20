ترامب - الرئيس الأدنى شعبية في تاريخ الولايات المتحدة

تصدر دونالد ترامب، قائمة أقل رؤساء الولايات المتحدة شعبية على مدى تاريخ هذه الدولة.

وجاء في دراسة أجرتها جامعة " Boise"، أن الرئيس الأمريكي الخامس والأربعين ترامب تجاوز في القائمة، جيمس بوكانان (الرئيس الأمريكي الخامس عشر الذي كان يعتبر الأقل شعبية في تاريخ الولايات المتحدة- بعد شهر من توليه السلطة بداية الحرب الأهلية الأمريكية 1861-1865) وتجاوز أيضا الرئيس الأمريكي التاسع، وليام هنري هاريسون، الذي تولى منصبه في 4 مارس 1841 وتوفي بعد 30 يوما.

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وقالت الدراسة، إن الزعيم الأكثر شعبية بين الرؤساء الأمريكيين كان أبراهام لينكولن وكذلك جورج واشنطن.

وفي يوم 18 ديسمبر 2017، ذكرت بعض الدراسات أن زوجة ترامب ميلانيا ، باتت أكثر شعبية منه.

وفي سبتمبر الماضي، انخفض تصنيف دونالد ترامب إلى أدنى مستوى قياسي خلال 71 عاما.

وأعرب 66 في المئة من المشاركين في الاستطلاع، عن اعتقادهم بأن ترامب تسبب بتقسيم البلاد، بدلا من توحيدها.

المصدر: لينتا رو

ادوارد سافين