ترامب إلى "غريديرون" ويفكر بالعشاء مع مراسلي البيت الأبيض

سيشارك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا العام بعشاء نادي "غريديرون" الذي يعتبر بمثابة لقاء سنوي يجمع السياسيين والصحافيين الأمريكيين.

وتعتبر هذه أول مشاركة من هذا القبيل للرئيس الأمريكي المعروف بخلافاته الحادة مع معظم وسائل الإعلام الرئيسية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، إن ترامب قرر فعلا المشاركة في عشاء "غريديرون"، ولكنه لم يحسم بعد موضوع المشاركة في العشاء السنوي لمراسلي البيت الأبيض المقرر في 29 أبريل المقبل.

ومن المعروف أن دونالد ترامب كان قد أعلن العام الماضي، أنه لن يشارك في العشاء السنوي لمراسلي البيت الأبيض وهو ما يعتبر خرقا لتقليد عادةً ما يكون فيه الرئيس الأمريكي، ضيف شرف في إطار حفل يحضره الكثير من المشاهير.

وتشرف رابطة مراسلي البيت الأبيض على تنظيم العشاء المذكور منذ عام 1921 وهو ينظم بهدف جمع أموال من أجل تقديم منح صحافية. وفي العام الماضي عقد العشاء كما كان مقررا.

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وقال رئيس الرابطة جيف ميسون على تويتر يومذاك، إن العشاء "كان وسيبقى احتفالا بالتعديل الأول (للدستور، الذي يضمن حرية الصحافة)".

المصدر: .afp.com

ادوارد سافين