رئيس بيرو الأسبق يواجه محاكمة جديدة

أفادت السلطات القضائية في بيرو بوجود أمر بمحاكمة رئيس البلاد الأسبق ألبرتو فوجيموري في قضية جديدة ، وذلك بعد أسابيع من إطلاق سراحه بموجب عفو رئاسي.

وتأتي المحاكمة الجديدة على خلفية مقتل 6 فلاحين عام 1992، "ولا يشمل فوجيموري الحقّ في عفو إنساني"، بحسب ما أوضحت السلطات القضائية على تويتر.

وفي العام 2009، حُكِم على فوجيموري المنحدر من أصل ياباني، وترأس البلاد من العام 1990 حتى العام 2000، بالسجن 25 عاما بتهم فساد وارتكاب جرائم ضد الإنسانية لوقوفه وراء اغتيال 25 شخصا بأيدي ما كان يعرف بـ"سرية الموت" خلال الحرب ضد حركة "الدرب المضيء" اليسارية الماوية المتطرفة .

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وكان فوجيموري، البالغ 76 سنة من العمر، والذي يعاني من مشاكل قلبية وهضمية ، قد نُقل من سجنه إلى المستشفى في 23 ديسمبر الماضي قبل أن يغادرها بعد 12 يوما وفقا لصدور عفو عنه.

وأصدر الرئيس كوتشينسكي عفوا "إنسانيا" عن فوجيموري وسبعة مسجونين آخرين، ما أدى إلى أزمة سياسية بعد أيام من تفادي كوتشينسكي إجراءات عزل في البرلمان، ما أوحى بوجود صفقة سياسية وراء العفو.

المصدر: أ ف ب

متري سعيد