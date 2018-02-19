اعتقال داعشي مصري مع عشيقته في الفلبين!

اعتقلت الشرطة الفلبينية مصريا مع عشيقته، يشتبه في أنه كان قياديا سابقا في تنظيم "داعش" في سوريا وجند مقاتلين محليين للجماعات المسلحة في الفلبين.

وتحدث القائد العام للشرطة رونالد ديلا روزا إلى وسائل الإعلام وبجانبه المصري فهمي الأسود وعشيقته الفلبينية أنابيل ساليبادا، اللذين أوقفا قبل ثلاثة أيام داخل شقة مستأجرة على بعد بضعة أبنية من مقر السفارة الأمريكية في العاصمة مانيلا.

وأشار روزا إلى أن "تحقيقا شاملا يجري حاليا لتحديد مدى تورطهما مع الجماعات (الإرهابية) الدولية والداخلية التي تشكل تهديدا"، مضيفا أن حليفا استخباراتيا أجنبيا، لم يكشف عن هويته، أبلغ عن تفاصيل عن هوية الأسود وأنشطته.

Happening now: PNP-AFP present Egyptian national Fehmi Lassqued, Filipina companion allegedly members of ISIS. @inquirerdotnetpic.twitter.com/p0My2RaTAi — nikko dizon (@NikkoDizonINQ) February 19, 2018

وعرض قائد الشرطة أيضا مسدسات وذخائر وأجزاء لصنع القنابل وعلم أسود لتنظيم "داعش"، صودرت كلها من شقة الأسود وعشيقته.

ويرجح المحققون تورط الأسود في تجنيد المسلحين الموالين للتنظيم، الذين فرضوا حصارا لمدة أشهر على مدينة ماراوي الفلبينية، العام الماضي.

وقال ديلا روزا: "على الأرجح، أن الأسود هنا بهدف تجنيد مسلحين"، مضيفا أنه من مواليد الإمارات وعاش في سوريا لسنوات عديدة وسافر إلى تركيا وماليزيا في العامين الماضيين، ووصل إلى مانيلا في يونيو/حزيران 2016 بجواز سفر تونسي مزور.

المصدر: وكالات

علي جعفر