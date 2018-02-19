مصر بصدد تدشين مزرعتها النموذجية السابعة في إفريقيا

أعلنت وزارة الزراعة المصرية عن التوقيع مع أسمرة على مذكرة تفاهم لإطلاق مزرعة نموذجية مشتركة بين الجانبين في إريتريا، في إطار مشروع القاهرة للمزارع النموذجية في إفريقيا.

وذكرت وزارة الزراعة المصرية أن ياسر هاشم سفير مصر في إريتريا، وقع مع إريتريا على مذكرة التفاهم والعقد التنفيذي للمزرعة لتكون هذه المزرعة السابعة من نوعها التي تطلقها مصر في إفريقيا.

وتعد المزرعة المشتركة الجديدة السابعة التي تنشئها مصر في القارة السمراء بعد مزارع الكونغو الديمقراطية، ومالي، وتنزانيا، وزامبيا، والنيجر، وتوجو.

المصدر: "وكالات + المصري اليوم"