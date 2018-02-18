أمريكي يطلب الرأفة بابنه رغم قتله لوالدته وشقيقه

ينتظر توماس بارت ويتيكر من ولاية تكساس تنفيذ حكم الإعدام بحقه في الـ 22 فبراير/ شباط لارتكابه جريمة شنيعة عام 2003 بقتل أمه وشقيقه وأصاب والده برصاصة في الصدر.

ويحاول الأب كينت ويتيكر الضغط على الولاية لاستخدام الرأفة مع ابنه المدان، رغم أن القضاء في تكساس لم يستخدم الرأفة مع أي ممن أدينوا بالإعدام، بناء على طلب أحد أفراد أسرة الضحية.

وقال أب المدان بعد اجتماع مع رئيس لجنة العفو والعفو المؤقت: "إذا نفذ هذا الحكم فسيزيد ألمي".. "ستلقي ولاية تكساس بي في جُب أعمق من الحزن باسم العدالة".

ومن المرتقب أن يصدر قرار لجنة العفو الثلاثاء القادم قبل يومين من موعد الإعدام، وفي حال قررت تخفيف الحكم إلى السجن مدى الحياة فسيتخذ حاكم الولاية القرار النهائي.

Reuters

ويعتقد أن المال هو الدافع وراء قتل توماس لأمه وشقيقه وساعده في تنفيذ الجريمة البشعة رجلان آخران، أحدهما زميله في السكن، الذي أطلق النار على الأب والأم والشقيق لدى عودة الأسرة من عشاء خارجي.

يذكر أنه في الولايات التي تطبق حكم الإعدام ويتخذ ممثلو الادعاء قرار المطالبة بإعدام المتهم بناء على موازنة بين الحكم الذي يرونه في صالح المجتمع ورغبات أسرة الضحية، وفي هذه الحالة طالب الادعاء في تكساس بالإعدام لتوماس ويتيكر (عمره حاليا 38 عاما) ورأى المحلفون أنه يستحق الإعدام.

المصدر: رويترز

علي جعفر