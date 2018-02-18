فقدان جنديين تركيين عند الحدود السورية
Reuters
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أعلنت قيادة الأركان التركية اليوم فقدان اثنين من العسكريين على الحدود مع سوريا بسبب انهيار أرضي تسببت به الأمطار الغزيرة التي هطلت في منطقة الحدود مع سوريا.
وقالت قيادة الأركان التركية في بيان: "فقد أثر اثنين من العسكريين يوم 18 فبراير، في منطقة اكشاكال في ولاية شانليورفا، بالقرب من الحاجز الحدودي (مع سوريا)، وذلك بسبب انهيار أرضي نتيجة الأمطار الغزيرة".
وأضافت الأركان التركية أن أعمال البحث والإنقاذ لا تزال مستمرة من أجل العثور على الجنديين المفقودين.
المصدر: نوفوستي
ادوارد سافين
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