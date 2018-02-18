مقتل مسلحين أجانب في صفوف الوحدات الكردية بسوريا

أكدت وحدات حماية الشعب الكردية السورية مقتل ثلاثة أجانب يقاتلون في صفوفها خلال المعارك ضد القوات التركية في منطقة عفرين شمالي سوريا، وضد تنظيم "داعش" شرقها.

وذكرت الوحدات الكردية في بيان أن المقاتلين، الفرنسي أوليفييه فرنسوا جان لو كلانش (41 عاما) والإسباني سامويل برادا ليون (25 عاما)، قتلا خلال اشتباكات في جبهة جنديريس بمنطقة عفرين في 10 فبراير/ شباط.

وأضاف البيان أن الرجلين انضما إلى صفوف الوحدات الكردية، في العام 2017، متابعا أن "الرفيقين بذلا جهودا كبيرة لتحرير مراكز تنظيم داعش الأساسية، ومنها مدينة الرقة".

تحييد فرنسي وإسباني كانا يقاتلان بصفوف "ب ي د/ بي كا كا" الإرهابي في #عفرين

خلال عملية #غصن_الزيتونhttps://t.co/xI571hxGYupic.twitter.com/Ar6o4VmdBH — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) February 18, 2018

والمقاتل الثالث الذي لقي حتفه هو الهولندي شورد هيغر، وقد قتل يوم 12 فبراير/ شباط في محافظة دير الزور، حيث لا تزال "قوات سوريا الديموقراطية"، تخوض معارك مع آخر جيوب تنظيم "داعش"، وفق وكالة "فرانس برس".

المصدر: أ ف ب

علي جعفر