وضعت أكاليل الورود اليوم عند النصب التذكاري لبطل الاتحاد السوفيتي بيوتر ديرنوف تكريما له في شمال شرق بولندا.

وشارك في الفعالية ممثلون عن السفارة الروسية في وارسو ونشطاء من منظمات المحاربين القدامى في بولندا وبعض المنظمات الاجتماعية.

وتحدث بعض المشاركين عن ديرنوف وذكروا أنه التحق بالجبهة خلال الحرب الوطنية العظمى وعمره 19 عاما وبدأ القتال في صفوف الجيش الأحمر عام 1944، وفي 24 يناير 1945، خلال القتال من أجل السيطرة على المركز السكني فادونغ (على بعد 4 كلم شمال شرق مدينة أولشتين) غطى هذا المقاتل الشجاع بجسده فتحة رشاش ألماني في إحدى الدشم المحصنة وساعد في نجاح هجوم وحدته القتالية.

ولاحقا تم وضع نصب تذكاري في مكان مقتل البطل السوفيتي وعليه لوحة كتب عليها: "من أجل تحرير فارماي ومازور قتل هنا بطل الاتحاد السوفيتي".

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وبشكل دوري يضع السكان المحليون الزهور والشموع المشتعلة عند النصب، ولكن على الرغم من ذلك وقع النصب في قائمة "نزع العلامات الشيوعية" التي تقتضي إزالة وتفكيك كل ما يمكن أن يرمز إلى العهد الشيوعي.

المصدر: تاس

ادوارد سافين