رئيس الوزراء البولندي يغضب نتنياهو بتصريح حول المحرقة

وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تصريحات نظيره البولندي، ماتيوش مورافيتسكي، بشأن تورط يهود في المحرقة بـ"المثيرة للاشمئزاز".

وجاءت تصريحات مورافيتسكي حول المحرقة، أثناء إجابته على سؤال للصحفي الإسرائيلي رونين بيرغمان عن ما إذا كان القانون البولندي الجديد سيعاقبه إذا ما قص كيف أراد جيران بولنديون تسليم والدته إلى الألمان أثناء الحرب العالمية الثانية.

وأجاب مورافيتسكي الصحفي الإسرائيلي: "كلا لن يعاقبك (القانون)! التصريح بأنه كان هناك جناة من البولنديين تماما كما كان أيضا من اليهود والروس والأوكرانيين والألمان، لن يعتبر جرما جنائيا".

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وفي هذا الصدد، قال نتنياهو إنه ينوي لقاء مورافيتسكي في القريب العاجل.

تجدر الإشارة إلى أن البرلمان البرلمان البولندي، أقر نهاية الشهر الماضي، قانونا يقضي بسجن من يحمّل بولندا مسؤولية المحرقة النازية، لمدة 3 أعوام.

وتحارب بولندا لسنوات طويلة محاولة لصق المحرقة بها، وسعت لمكافحة نعت مخيمات الإبادة "بالمخيمات الإبادة البولندية"، كما تسلّط وارسو الضوء كثيرا على معاناة البولنديين من النظام النازي.

المصدر: نوفوستي

إياد قاسم