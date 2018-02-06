الرئيس البولندي يعتزم توقيع قانون أغضب إسرائيل وأوكرانيا

أعلن الرئيس البولندي أندجيه دودا أنه يعتزم توقيع قانون "الذكرى الوطنية"، الذي يجرم اتهام بولندا بالضلوع في محرقة اليهود أثناء الحرب العالمية الثانية.

وأكد دودا في كلمة متلفزة اليوم الثلاثاء، أن القانون سيدافع عن مصالح بولندا، وسيحمي الدولة والشعب البولنديين.

وشدد دودا من جديد على أن بولندا كدولة لم تشارك في جرائم ألمانيا النازية، ولم يكن لها أي دور في محرقة اليهود، مشيرا إلى أنه كانت هناك حالات فردية لسلوك غير أخلاقي تجاه اليهود من البولنديين.

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ولفت إلى حساسية الموضوع، وإلى أن البولنديين الذين أخفوا اليهود أثناء الاحتلال الألماني لبولندا كانوا مهددين بعقوبة الإعدام.

وأضاف أنه سيطلب من المحكمة الدستورية تقديم بعض التوضيحات بشأن القانون الذي لا يشمل الأعمال العلمية والفنية.

ويقضي القانون بفرض غرامات أو عقوبة تصل إلى السجن لثلاث سنوات لمن يحمل الدولة البولندية والشعب البولندي المسؤولية عن الضلوع في جرائم ألمانيا النازية، كما يحظر القانون استخدام مصطلح "معسكرات الموت البولندية".

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وأثار إقرار القانون هذا ردود فعل سلبية في إسرائيل، حيث استدعت الخارجية الإسرائيلية القائم بالأعمال البولندي لتسليمه مذكرة احتجاج على القانون الذي اعتبرته محاولة لإعادة كتابة التاريخ.

كما أثار القانون في أحد بنوده أزمة دبلوماسية مع أوكرانيا، إذ أنه يجرم أيضا إنكار "مجزرة فولين" التي ارتكبها القوميون الأوكرانيون ضد البولنديين عام 1943، وتعتبر بولندا تلك الأحداث إبادة جماعية، الأمر الذي يثير احتجاج أوكرانيا.

المصدر: وكالات

أنطون زوييف