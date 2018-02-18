ظريف: ردنا سيجعلهم يندمون

حذر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف من أن بلاده لن تسكت في حال المساس بمصالحها في إطار الاتفاق النووي الذي أبرمته مع المجتمع الدولي.

وقال ظريف في تصريحات خلال مؤتمر ميونيخ للأمن اليوم الأحد: "أؤكد لكم أن إيران سترد إذا لم تضمن مصالحها (في إطار الاتفاق النووي). وهذا الرد سيكون خطيرا إلى درجة أنهم سيندمون على ذلك. ولن نكون أول من يخرق الاتفاق".

وأبرمت إيران والدول الست (روسيا، والولايات المتحدة، وبريطانيا، والصين، وفرنسا وألمانيا) اتفاقا تاريخيا في الـ14 يوليو عام 2015، مهد لحل أزمة برنامج طهران النووي.

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لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتهم إيران في أكتوبر الماضي، بعدم التقيد بالتزاماتها بموجب الاتفاق، وقال إن بلاده ستعمل على تعديل الاتفاق، وإن تعذر ذلك، فستنسحب منه.

المصدر: نوفوستي

متري سعيد