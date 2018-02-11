لافروف: تعديل الاتفاق النووي مع إيران غير ممكن

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف عن عدم إمكانية تعديل الاتفاق النووي المبرم بين الدول الست الكبرى وإيران عام 2015.

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وفي مقابلة مع قناة "روسيا-1" نشرت مقتطفات منها اليوم الأحد، انتقد لافروف إصرار إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب على ضرورة تعديل الاتفاق قائلا: "الولايات المتحدة لا تتخلى عن هذا الاتفاق بقدر ما هي تطالب بتعديله، وهو أمر غير ممكن على الإطلاق. لكنها مهمة قد طرحتها الولايات المتحدة وطلبت من أطراف الاتفاق الأوروبية، أي من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، أن تتعاون مع واشنطن في هذه المسألة".

وتابع لافروف: "هناك مثل أمريكي يقول: لا داعي لتجبير ما لم يكسر. فالحقيقة أن هذا الاتفاق فعال جدا. لكن هناك أناس يحاولون تجبيره، وعليهم أن يكسروه قبل أن يجبروه.. إنه أمر سيء".

المصدر: إنترفاكس

قدري يوسف