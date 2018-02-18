ترامب يحمّل الديمقراطيين وزر انعدام الرقابة على السلاح

مع احتدام الجدل حول قوانين حمل السلاح في الولايات المتحدة بعد مجزرة فلوريدا، اتهم الرئيس دونالد ترامب خصومه الديمقراطيين بعرقلة مساعي تشديد الرقابة على الأسلحة النارية.

وكتب ترامب في تغريدة أمس السبت: "تماما مثلما أنهم لا يريدون حل مشكلة المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا إلى أمريكا في الصغر. لماذا لم يمرر الديمقراطيون تشريعات الرقابة على الأسلحة عندما كانت لهم الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ في عهد أوباما؟ لأنهم لم يريدوا ذلك، وما يصدر عنهم الآن هو مجرد كلام!".

Just like they don’t want to solve the DACA problem, why didn’t the Democrats pass gun control legislation when they had both the House & Senate during the Obama Administration. Because they didn’t want to, and now they just talk! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 17, 2018

وتزامن تصريح ترامب مع إنذار أطلقه أحد كبار مانحي الحزب الجمهوري أل هوفمان في رسالة وزعها على عدد من زعماء الحزب، بمن فيهم محافظ فلوريدا ريك سكوت.

وحسب صحيفة نيويورك تايمز، فإن هوفمان حذر في رسالته، أنه سيوقف تمويل الحزب ما لم يتبنّ تشريعات تقيّد امتلاك الأسلحة، وتمنع المدنيين من اقتناء أسلحة حربية على وجه الخصوص.

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وشهدت الولايات المتحدة في الأيام الأخيرة تجدد المطالبة بتعديل قوانين حمل السلاح، إثر مقتل 17 شخصا بحادث إطلاق للنار في مدرسة ثانوية بمدينة باركلاند جنوبي فلوردا الأربعاء الماضي.

المصدر: وكالات

متري سعيد