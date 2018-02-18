 
مباشر
عاجل
نتنياهو: في حالة الضرورة سنتخذ إجراءات ضد إيران نفسها وليس ضد وكلاءها فقط

ترامب يحمّل الديمقراطيين وزر انعدام الرقابة على السلاح

أخبار العالم

ترامب يحمّل الديمقراطيين وزر انعدام الرقابة على السلاح
MICHELE EVE SANDBERG/AFP/Getty Images
صورة للمحل الذي اشترى منه سفاح فلوريدا نيكولاس كروز سلاحا استخدمه أثناء هجومه.
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jvvv

مع احتدام الجدل حول قوانين حمل السلاح في الولايات المتحدة بعد مجزرة فلوريدا، اتهم الرئيس دونالد ترامب خصومه الديمقراطيين بعرقلة مساعي تشديد الرقابة على الأسلحة النارية.

وكتب ترامب في تغريدة أمس السبت: "تماما مثلما أنهم لا يريدون حل مشكلة المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا إلى أمريكا في الصغر. لماذا لم يمرر الديمقراطيون تشريعات الرقابة على الأسلحة عندما كانت لهم الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ في عهد أوباما؟ لأنهم لم يريدوا ذلك، وما يصدر عنهم الآن هو مجرد كلام!".

وتزامن تصريح ترامب مع إنذار أطلقه أحد كبار مانحي الحزب الجمهوري أل هوفمان في رسالة وزعها على عدد من زعماء الحزب، بمن فيهم محافظ فلوريدا ريك سكوت.

وحسب صحيفة نيويورك تايمز، فإن هوفمان حذر في رسالته، أنه سيوقف تمويل الحزب ما لم يتبنّ تشريعات تقيّد امتلاك الأسلحة، وتمنع المدنيين من اقتناء أسلحة حربية على وجه الخصوص.

إقرأ المزيد
عودة المطالبات بتقييد حيازة السلاح في أمريكا بعد مجزرة فلوريدا

وشهدت الولايات المتحدة في الأيام الأخيرة تجدد المطالبة بتعديل قوانين حمل السلاح، إثر مقتل 17 شخصا بحادث إطلاق للنار في مدرسة ثانوية بمدينة باركلاند جنوبي فلوردا الأربعاء الماضي.

المصدر: وكالات

متري سعيد

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
الروس يحرقون الفزّاعة احتفالا بعيد "ماسلينيتسا" ويرقصون ويغنون الأغاني الشعبية #معكم_تكتمل_الصورة