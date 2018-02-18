عودة المطالبات بتقييد حيازة السلاح في أمريكا بعد مجزرة فلوريدا

تظاهر آلاف الأمريكيين جنوبي ولاية فلوريدا مطالبين بتشديد الرقابة على تداول الأسلحة في البلاد، وذلك بعد حادث إطلاق النار في مدرسة فلوريدا الذي أودى بحياة 17 شخصا الأربعاء الماضي.

وجرت المظاهرة أمس السبت في مدينة فورت لوديرديل القريبة من مدينة باركلاند حيث وقعت الجريمة، وضمت طلابا وأهاليهم ومعلمين، رفعوا شعارات تدعو الحكومة إلى اتخاذ خطوات عاجلة لتغيير قوانين حمل السلاح.

وقال أحد الطلاب المتظاهرين: "هذه القوانين قتلت أناسا كنت أعرفهم وأحبهم، وحرمت من رؤيتهم طول حياتهم"، فيما قالت إحدى الأمهات: "إذا كان هناك ما يمكن أن يجمع الديمقراطيين والجمهوريين وباقي الناس على كلمة واحدة فهو أطفالنا".

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يذكر أن ولاية فلوريدا الأمريكية قد شهدت الأربعاء الماضي إطلاق نار في مدرسة مارجوري ستونمان دوغلاس الثانوية في مدينة باركلاند، أسفر عن مقتل 17 شخصا وإصابة العشرات.

وألقت الشرطة القبض على مطلق النار واسمه نيكولاس كروز ويبلغ من العمر 19 عاما، وهو تلميذ سابق في المدرسة نفسها، سبق وطرد منها لسوء سلوكه.

ومثل كروز أمام المحكمة التي وجهت إليه 17 تهمة قتل متعمد، وقال محاميه في وقت لاحق إن موكله يعتزم الإقرار بأنه مذنب في القضية، فيما تطالب النيابة العامة بإعدامه.

المصدر: وكالات

متري سعيد