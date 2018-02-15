هذا ما أقلق الشرطة بعد دراسة منشورات سفاح فلوريدا

اعتبرت الشرطة الأمريكية أن ما سبق ونشره مطلق النار داخل مدرسة فلوريدا جنوبي البلاد على شبكات التواصل الاجتماعي، قد لا يقل خطرا عن إطلاقه النار على التلاميذ.

وقال شريف مقاطعة برووارد سكوت إسرائل للصحفيين: "ندرس محتوى صفحاته وحساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض ما نراه يثير قلقنا البالغ".

وظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور نشرها نيكولاس كروز مطلق النار لترسانته من الأسلحة التي كانت بحوزته وضمت بنادق ورصاصا وسكاكين، وهو تلميذ في الثانوية المنكوبة عامي 2015 و2016 .

Suspected Broward County, Florida, high school shooter Nicolas Cruz posted photos of knives and guns on his Instagram profile in 2016 and 2015: https://t.co/l7jJXBZlt5#breakingpic.twitter.com/XcIMnUbmcd — Heavy.com (@HeavySan) February 14, 2018

Florida school shooting suspect Nikolas Cruz posted photos on Instagram, under the name nikolascruzmakarov, of his "arsenal" of weapons, along with pictures of bullets, a target and the view of his street through a holographic sight https://t.co/l7jJXBZlt5#breakingpic.twitter.com/1qP76S1FwL — Heavy.com (@HeavySan) February 15, 2018

يذكر أن كروز البالغ 19 عاما من عمره، أطلق النار على طلاب ومعلمي مدرسة "مارجوري ستونمان دوغلاس" أمس الأربعاء، ما أسفر عن سقوط 17 قتيلا ونحو 50 جريحا، قبل أن تمكنت الشرطة من القبض عليه.

وكان كروز طالبا في المدرسة ذاتها، وسبق وطرد منها لسوء سلوكه.

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المصدر: وكالات

متري سعيد