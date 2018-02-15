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هذا ما أقلق الشرطة بعد دراسة منشورات سفاح فلوريدا

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هذا ما أقلق الشرطة بعد دراسة منشورات سفاح فلوريدا
AFP Gaston De Cardenas / AFP
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اعتبرت الشرطة الأمريكية أن ما سبق ونشره مطلق النار داخل مدرسة فلوريدا جنوبي البلاد على شبكات التواصل الاجتماعي، قد لا يقل خطرا عن إطلاقه النار على التلاميذ.

وقال شريف مقاطعة برووارد سكوت إسرائل للصحفيين: "ندرس محتوى صفحاته وحساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض ما نراه يثير قلقنا البالغ".

وظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور نشرها نيكولاس كروز مطلق النار لترسانته من الأسلحة التي كانت بحوزته وضمت بنادق ورصاصا وسكاكين، وهو تلميذ في الثانوية المنكوبة عامي 2015 و2016 .

يذكر أن كروز البالغ 19 عاما من عمره، أطلق النار على طلاب ومعلمي مدرسة "مارجوري ستونمان دوغلاس" أمس الأربعاء، ما أسفر عن سقوط 17 قتيلا ونحو 50 جريحا، قبل أن تمكنت الشرطة من القبض عليه.

وكان كروز طالبا في المدرسة ذاتها، وسبق وطرد منها لسوء سلوكه.

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تفاصيل إلقاء القبض على سفاح فلوريدا

المصدر: وكالات

متري سعيد

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