نائب إسرائيلي: المواجهة على الجبهة الشمالية لا مفر منها

أكد النائب إيال بن رؤوفين من حزب "المعسكر الصهيوني"، أن المواجهة على الجبهة الشمالية لا مفر منها تقريبا، داعيا إلى إعداد العدة لها.

وقال بن رؤوفين خلال ندوة ثقافية عقدت في بئر السبع، إنه "لا توجد وسيلة سياسية لكبح جماح إيران في سوريا من أجل منعها من الاعتداء لاحقا على إسرائيل".

وأعرب النائب الإسرائيلي عن اعتقاده أن من مصلحة إسرائيل وليس من مسؤوليتها دعم إجراءات ترمي إلى التخفيف عن معاناة سكان قطاع غزة على نطاق واسع وذلك للحيلولة دون وقوع جولة جديدة من المواجهة العنيفة.

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يشار إلى أن بن رؤوفين هو لواء احتياط في جيش الدفاع وقائد الكليات العسكرية سابقا.

من جهته، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أثناء لقائه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على هامش مؤتمر الأمن في ميونيخ، أن "إسرائيل لن تسمح لإيران بالتموضع عسكريا في سوريا.. وأنها ستعمل ضد إقامة القواعد الإيرانية هناك".

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وشدد نتنياهو على أن "هضبة الجولان ستبقى تحت السيطرة الإسرائيلية إلى الأبد".

المصدر: هيئة البث الإسرائيلي