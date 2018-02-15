الحمد الله يبحث مع مسؤول إسرائيلي الأزمة الإنسانية في غزة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أن رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله التقى الأربعاء مع "منسق الحكومة الإسرائيلية يؤاف بولي مردخاي، في رام الله.

وقالت القناة السابعة الإسرائيلية إن "الاجتماع جرى بحضور مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف".

وأضافت، أن الحمد الله ومردخاي، بحثا الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، ومشاريع تتعلق بالبنية التحتية في مناطق السلطة الفلسطينية.

واتهم رئيس الوزراء الفلسطيني في وقت سابق، إسرائيل بـ "محاصرة" قطاع الطاقة الفلسطيني ووضع القيود أمام تطويره، وقال أثناء احتفال باكتمال مشروع إعادة تأهيل شبكات الكهرباء في الضفة الغربية: "إسرائيل تماطل في رفع القدرة الكهربائية للمدن والقرى الفلسطينية، وفي منح تراخيص الخطوط الناقلة".

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ودعا الحمد الله دول العالم ومؤسساته الحقوقية والإنسانية، لـ"منع الكارثة الإنسانية التي تشتد في قطاع غزة المحاصر وتهدد سكانه بالتلوث والمرض وبظروف حياتية وصحية وبيئية بالغة الخطورة".

وقال: "نتمنى أن تتحرك الأسرة الدولية وتضخ الأموال والمشاريع لنجدة غزة، وستبذل الحكومة أقصى طاقاتها لتحسين جباية الضرائب وإدارة المال العام بكفاءة وفعالية".

وأعلن الحمد الله أن الحكومة الفلسطينية بصدد عقد مؤتمر دولي في الـ20 من الشهر المقبل لرصد 620 مليون دولار لصالح محطة التحلية في قطاع غزة.

المصدر: وكالات