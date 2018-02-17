جنرال أمريكي: تسليم واشنطن لأوكرانيا منظومات Javelin سيعزز موقفها التفاوضي في دونباس

قال القائد السابق للقوات البرية الأمريكية في أوروبا، الجنرال بن هودجز، إن تسلم أوكرانيا منظومات Javelin المحمولة المضادة للدبابات سيعزز موقفها في مفاوضات تسوية الصراع في دونباس.

ونقلت صحيفة "Deutsche Welle" الألمانية، عن الجنرال الأمريكي قوله إن منظومات Javelin المحمولة على الكتف تعتبر "الأفضل" في العالم، مؤكدا أنها ستسلم إلى كييف في أقرب وقت.

وأشار هودجز إلى أن الصناعة العسكرية الأوكرانية، قادرة بما فيه الكفاية على دعم الجيش الأوكراني، قائلا: "هناك في أوكرانيا صناعة دفاعية قوية، قادرة على إنتاج منظومات مضادة للدبابات عالية الجودة، لذلك أنصح بالالتفات إليها بعناية.. هذه التكنولوجيا (الدفاعية) ليست بهذا القدر من التعقيد.. فلا غرابة في أن تنتج أوكرانيا أنظمتها الخاصة".

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وكان وزير الدفاع الأوكراني ستيبان بولتوراك، أعرب مطلع الشهر الجاري، عن ثقته بأن بلاده ستتسلم من الولايات المتحدة منظومات "Javelin" خلال العام الجاري.

المصدر: وكالات

إياد قاسم