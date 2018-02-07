كييف: سنحصل على منظومات "Javelin" الأمريكية العام الجاري

أعرب وزير الدفاع الأوكراني ستيبان بولتوراك، عن ثقته بأن بلاده ستتسلم من الولايات المتحدة منظومات "Javelin" المضادة للدبابات، خلال العام الجاري.

ونقلت وكالة "إنترفاكس – أوكرانيا" عن الوزير الأوكراني تصريحه لقناة "112 أوكرانيا" قوله: "أود أن أقول على وجه اليقين: سنحصل على Javelin في الوقت المناسب.. بالتأكيد هذا العام".

وكانت تقارير صحفية، نقلت في الـ25 ديسمبر 2017، عن مصادر عديدة في وزارة الخارجية الأمريكية، عزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الموافقة على خطة لتوريد صواريخ مضادة للدبابات إلى أوكرانيا. ووفقا لهذه المصادر، فإن الحديث يدور حول توريد 210 صواريخ مضادة للدبابات و35 منصة بقيمة 47 مليون دولار.

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وفي الـ17 من يناير هذا العام، أعلن رئيس القيادة العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، فيكتور موجينكو، أن الاستعدادات متواصلة، لإدخال منظومات "Javelin" في الخدمة، مؤكدا أن الجيش الأوكراني سيستلمها في النصف الأول من العام الجاري.

المصدر: وكالات

إياد قاسم