الإعدام لمغتصب وقاتل طفلة في باكستان

أصدرت محكمة باكستانية اليوم السبت، في مقاطعة البنجاب، جنوب شرقي البلاد، قرارا بإعدام المدعو عمران علي، المدان بتهمة اغتصاب وقتل طفلة في السابعة من عمرها، حسبما أفادت "الأناضول".

وقال ممثل النيابة العامة، احتشام قدير شاه، إن المحكمة أصدرت اليوم حكما بالإعدام في 4 تهم والسجن مدى الحياة على "علي" (24 عاما) في قضية اغتصاب وقتل الطفلة زينب، مضيفا بأن المحكمة غرمت القاتل مبلغا قدره مليون روبية (10 آلاف دولار).

وأشار "قدير شاه" إلى أن "المتهم هو قاتل محترف تورط في 9 جرائم أخرى مماثلة سيحاكم فيها لاحقا".

كما أفاد سكان المنطقة إلى أن جريمة القتل هي الحادثة رقم 12 من نوعها خلال عام.

وكانت الشرطة قد عثرت على جثة الطفلة زينب أنصاري في منتصف يناير الماضي، بسلة مهملات داخل منطقة قصور قرب مدينة لاهور شرقي باكستان، بعد مرور 4 أيام على الإبلاغ عن فقدانها.

وفي وقت لاحق، قال محققو الشرطة، إنهم اكتشفوا أن الحمض النووي الوراثي "دي.إن.ايه"، للمتهم علي، يطابق عينات مأخوذة من جثث 8 فتيات منهن الطفلة زينب.

وأثار مقتل الطفلة زينب موجة احتجاجات على مستوى البلاد، دفعت السلطات المختصة إلى اتخاذ إجراءات سريعة.

المصدر: "الأناضول"

علي الخطايبة