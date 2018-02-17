جهود هندية إيرانية لمساعدة أفغانستان

اتفق رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والرئيس الإيراني حسن روحاني على تعزيز الجهود لإرساء الاستقرار في أفغانستان التي شرذمتها الحرب.

وقال مودي عقب محادثات مع روحاني في نيودلهي: "بالنظر إلى مصالحنا المشتركة، فإننا ملتزمون بوقف توسع تلك القوى التي تروج للجريمة المنظمة والإرهاب والتطرف وتهريب المخدرات والجرائم الإلكترونية وسواها".

وأضاف: "نريد أن نرى منطقتنا والعالم خاليين من الإرهاب".

ولم يحدد أي من الزعيمين نوعية المساعدات مالية كانت أو أسلحة لأفغانستان في حربها ضد المتطرفين.

وأكد رئيس الوزراء الهندي على أن نيودلهي وطهران ترغبان في تعزيز التعاون الاقتصادي والتواصل الإقليمي وتحسين أمن الطاقة للوصول إلى أفغانستان وآسيا الوسطى عن طريق مرفأ "تشابهار" جنوبي إيران.

والهند من أبرز الداعمين لحكومة كابل، فقد ساهمت بأكثر من ملياري دولار في أفغانستان منذ الإطاحة بحركة "طالبان" عام 2001.

وقدمت الهند في عام 2016 مليار دولار مساعدات اقتصادية لأفغانستان لتعزيز مختلف القطاعات ومنها التعليم والصحة والزراعة.

وتعتبر نيودلهي من أكبر المستوردين للنفط والغاز الإيراني وحافظت على العلاقات التجارية معها رغم فرض عقوبات دولية على طهران على خلفية برنامجها النووي بين 2012 و2016.

إقرأ المزيد

ووقع مودي وروحاني اتفاقيات لتجنب الازدواجية الضريبية وتطبيق معاهدة لتسليم المطلوبين.

وستساعد الهند إيران، في إطار اتفاقية تأجير، في إدارة مرفأ حاويات متعدد الاستخدامات في تشابهار مدة 18 شهرا.

المصدر: أ ف ب