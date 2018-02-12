روحاني يزور الهند الخميس لتعزيز التعاون وبحث مرفأ شبهار

يتوجه الرئيس الإيراني حسن روحاني الخميس المقبل إلى الهند في زيارة تستمر 3 أيام، يبحث خلالها التعاون بين البلدين ومصير مرفأ شبهار، وفق ما أوردت اليوم الاثنين وكالة إيسنا الإيرانية.

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وذكرت الوكالة أن الزيارة تأتي تلبية لدعوة وجهها رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي العام الماضي إلى روحاني، مشيرة إلى أن المحادثات ستشمل أيضا "التطورات الإقليمية والدولية الأخيرة".

وسبق لإيران والهند أن تعاونتا في مشاريع أساسية خصوصا مرفأ شبهار في جنوب شرق إيران الذي كان يفترض تدشينه في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

واعتبر المرفأ سبيلا للهند لإقامة طرق بحرية تجارية لا تمر عبر جارتها باكستان، لكن المشروع تم تأجيله مرات عدة.

ومن المتوقع أن يبحث الجانبان مسألة استكمال وتدشين هذا الميناء في أسرع وقت ممكن لتعزيز التبادل التجاري الثنائي بين البلدين، وليسهم بوصول أفغانستان إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

المصدر : وكالة إيسنا

سعيد طانيوس