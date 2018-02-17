هزة أرضية تضرب بريطانيا

ضربت هزة أرضية بلغت شدتها 4.4 درجات على مقياس رختر بعض أجزاء بريطانيا مساء اليوم السبت.

وطالت الهزة مناطق وسط وغرب وجنوب غرب بريطانيا، منها منطقة "ميدلاندز" (المنطقة الوسطى) وجنوب ويلز.

Latest map of M4.7 #earthquake' effects with 4 000 reports pic.twitter.com/7GxuAs52C8 — EMSC (@LastQuake) February 17, 2018

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي البريطانية أن مركز الهزة كان على بعد حوالي 20 كم شمال شرق مدينة سوانزي في ويلز وعلى عمق 7.4 كم.

وأضافت الهيئة أن هزة بهذه القوة تحدث في المملكة المتحدة كل 2-3 سنوات.

There has been a minor earthquake throughout South Wales, there is no need to phone the emergency services unless you have something to report ie:- damage or injuries. SWP — SW Police Cardiff (@swpcardiff) February 17, 2018

المصدر: وكالات

علي جعفر