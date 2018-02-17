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هزة أرضية تضرب بريطانيا

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هزة أرضية تضرب بريطانيا
Reuters Toby Melville
انتشار الشرطة البريطانية (صورة أرشيفية)
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ضربت هزة أرضية بلغت شدتها 4.4 درجات على مقياس رختر بعض أجزاء بريطانيا مساء اليوم السبت.

وطالت الهزة مناطق وسط وغرب وجنوب غرب بريطانيا، منها منطقة "ميدلاندز" (المنطقة الوسطى) وجنوب ويلز.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي البريطانية أن مركز الهزة كان على بعد حوالي 20 كم شمال شرق مدينة سوانزي في ويلز وعلى عمق 7.4 كم.

وأضافت الهيئة أن هزة بهذه القوة تحدث في المملكة المتحدة كل 2-3 سنوات.

المصدر: وكالات

علي جعفر

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