زاخاروفا تشبه بوروشينكو بـ"البائع المتجول"

وصفت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الرئيس الأوكراني بترو بوروشينكو، بـ"البائع المتجول"، والذي يشارك في أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن في ألمانيا.

وكتبت زاخاروفا على صفحتها في "الفيسبوك"، تعليقا على كلمة بوروشينكو الذي عرض خلالها علما "مثقبا" بالرصاص للاتحاد الأوروبي قال "إنه من دونباس"، "القاعة كانت فارغة".



وأضافت: "إنه لا يذهب إلى أي مكان بيدين فارغتين.. فمرة مع جواز سفر وأخرى مع قطع من باص.. إنه كالبائع المتجول".

وأشارت الدبلوماسية الروسية أن هذا الموقف يذكرها بمقطع من أغنية في أحد الأفلام الروسية المشهورة.

يذكر أن الرئيس الأوكراني لم يشارك في تجمع دولي إلا وأحضر معه "أشياء كأدلة" من دونباس.

وعرض بوروشينكو، قبل 3 سنوات، في ميونيخ جواز سفر ادعى أن قوات الأمن الأوكرانية أخذته من عسكريين روس، وفي منتدى دافوس العالمي للاقتصاد جلب معه قطعة حديدية صفراء، أكد أنها جزء من باص استهدف بالقصف قرب مدينة فولنوفاخا في دونيتسك.

المصدر: نوفوستي