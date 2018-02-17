ثلاثة انتحاريين يقتلون 18 شخصا في نيجيريا

أعلنت الشرطة النيجيرية أن ثلاثة انتحاريين قتلوا 18 شخصا في وقت متأخر من مساء الجمعة في مدينة مايدوجوري شمال شرقي نيجيريا.

وأشار داميان تشوكو مفوض الشرطة في المدينة أن الهجوم وقع في سوق لبيع السمك على مشارف المدينة في حوالي الساعة الثامنة مساء الجمعة بالتوقيت المحلي.

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وأضاف أن المنطقة تعتبر معقلا لمتمردي جماعة بوكو حرام الإسلامية الإرهابية، وأن العملية الانتحارية تندرج ضمن نشاط الإرهابيين هناك.

المصدر: رويترز

ادوارد سافين