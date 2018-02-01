 
مباشر

انتحارية تفجر نفسها  في مخيم للاجئين في نيجيريا

أخبار العالم

انتحارية تفجر نفسها  في مخيم للاجئين في نيجيريا
Globallookpress dpa / Monika Skolimowska
شرطية نيجيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jtcb

لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 39 آخرون في هجوم إرهابي نفذته انتحارية داخل مخيم للاجئين في نيجيريا.

ونقلت صحيفة نيشن المحلية، عن مصدر في خدمات الطوارئ بولاية بورنو في شمال شرقي البلاد، أن الحادث وقع يوم الأربعاء في مخيم للاجئين بمدينة دالوري.

وأشار المصدر إلى أن الانتحارية تسللت إلى المخيم وفجرت حزاما ناسفا كان بحوزتها مما تسبب بمقتلها مع 5 أشخاص آخرين. وقامت انتحارية ثانية بتفجير نفسها بالقرب من مهاجع سكنية في المخيم دون وقوع ضحايا بين المدنيين.

ولم تتبن أي من الجماعات الإرهابية المسؤولية عن التفجيرين، ولكن السلطات تعتقد أن جماعة "بوكو حرام" تقف خلف الحادث.

إقرأ المزيد
أرشيف - آثار تفجير بنغازي إحباط محاولة تفجير ضخم في بنغازي

المصدر:  نوفوستي

ادوارد سافين

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة