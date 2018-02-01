انتحارية تفجر نفسها  في مخيم للاجئين في نيجيريا

لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 39 آخرون في هجوم إرهابي نفذته انتحارية داخل مخيم للاجئين في نيجيريا.

ونقلت صحيفة نيشن المحلية، عن مصدر في خدمات الطوارئ بولاية بورنو في شمال شرقي البلاد، أن الحادث وقع يوم الأربعاء في مخيم للاجئين بمدينة دالوري.

وأشار المصدر إلى أن الانتحارية تسللت إلى المخيم وفجرت حزاما ناسفا كان بحوزتها مما تسبب بمقتلها مع 5 أشخاص آخرين. وقامت انتحارية ثانية بتفجير نفسها بالقرب من مهاجع سكنية في المخيم دون وقوع ضحايا بين المدنيين.

Nigeria:Many Feared Killed As Suicide Bombers Hit Borno Displaced Camp https://t.co/bxP5eNExb5pic.twitter.com/1CkY0Cjtlb — Global Issues Web (@globalissuesweb) 1 февраля 2018 г.

ولم تتبن أي من الجماعات الإرهابية المسؤولية عن التفجيرين، ولكن السلطات تعتقد أن جماعة "بوكو حرام" تقف خلف الحادث.

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المصدر: نوفوستي

ادوارد سافين