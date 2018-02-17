المدمرة الأمريكية التي قصفت مطار الشعيرات السوري تدخل البحر الأسود

دخلت المدمرة الصاروخية الأمريكية "روس" (USS Ross (DDG 71)) مياه البحر الأسود مساء أمس الجمعة، وفقا لمصادر إعلامية محلية في إسطنبول نشرت صورة عبور المدمرة المذكورة مضيق البوسفور.

ويأتي وصول المدمرة الأمريكية إلى حوض البحر الأسود في إطار ما يسمى بالبرنامج التناوبي لـ"دعم الحلفاء"، لتحل محل مدمرة "دانكان" البريطانية، التي أمضت في المنطقة أكثر من أسبوعين، فيما من المتوقع أن تزور "روس" موانئ في أوكرانيا وبلغاريا ورومانيا.

وذكرت وكالة إنترفاكس الروسية، أن المدمرة مجهزة بمنظومة "أيجيس" المضادة للصواريخ وتحمل صواريخ من نوع "إس إم-2" المضادة للصواريخ، إضافة إلى 56 صاروخ "توماهوك"، مشيرة إلى أنها قد اتجهت شمالا بمحاذاة الساحل الغربي للبحر الأسود.

وتعتبر المدمرة "روس" مع غيرها من المدمرات الأمريكية المتمركزة في أوروبا بشكل دائم، والقواعد البرية لمنظومات "أيجيس" الصاروخية في رومانيا وبولندا، من مكونات مشروع الدرع الصاروخية الأمريكية في أوروبا.

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يذكر أن مدمرة "روس" التي سبق وأجرت دوريات في البحر الأسود عدة مرات، قد شاركت في أبريل الماضي في الهجوم الصاروخي على مطار الشعيرات الحربي السوري في حمص، والذي شنته واشنطن ردا على استخدام الحكومة السورية المزعوم للأسلحة الكيميائية.

المصدر: وكالات

متري سعيد