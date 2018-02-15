روسيا تراقب تدريبات لبحرية الناتو في البحر الأسود

أفادت مصادر إعلامية بأن مجموعة من السفن الحربية التابعة لحلف شمال الأطلسي تقوم بتدريبات بحرية بالقرب من السواحل البلغارية.

وأضافت المصادر أن التدريبات تهدف إلى إتقان عمل مشترك خاص بإجراء "عمليات المراقبة البحرية في حوض البحر الأسود".

وتضم مجموعة سفن الناتو، التي دخلت البحر الأسود أواخر الشهر الماضي، مدمرة "دانكان" البريطانية وفرقاطة "غازيانتيب" التركية وفرقاطة "الملك فرديناند" الرومانية. وأكدت المصادر أن التدريبات ستستمر حتى الـ17 فبراير/شباط الحالي.

وأعلنت القيادة البحرية المشتركة للناتو (MARCOM) أن سفينة الحراسة الروسية "سميتليفي" التابعة لأسطول البحر الأسود تقوم بمهمة مراقبة على تدريبات سفن الناتو.

تجدر الإشارة إلى أن سفنا حربية تابعة لحلف شمال الأطلسي تدخل من حين إلى آخر إلى البحر الأسود، وذلك بعد اندلاع الأزمة في جنوب شرق أوكرانيا.

ويمنع القانون الدولي وجود سفن عسكرية تابعة للدول غير المطلة على البحر الأسود أكثر من 21 يوما.

المصدر: "إنترفاكس"

ألكسندر توميلين