ماي: نشاطر واشنطن المخاوف من أنشطة إيران في المنطقة

أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أن بلادها تشارك واشنطن مخاوفها حول الأنشطة الإيرانية في المنطقة، وأبدت الاستعداد لاتخاذ مزيد من الإجراءات ضد طهران.

وقالت ماي، خلال زيارتها للعاصمة الألمانية برلين، إنها هي والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أكدتا على التزامهما بالاتفاق النووي الإيراني وضرورة تطبيقه بالكامل.

وأضافت ماي في تصريح صحفي: "اتفقنا على أنه في الوقت الذي نواصل فيه العمل للحفاظ على الاتفاق، فإننا نشارك أيضا الولايات المتحدة مخاوفها بشأن الأفعال المزعزعة للاستقرار التي تقوم بها إيران في الشرق الأوسط، ونحن مستعدون لاتخاذ مزيد من الإجراءات المناسبة لمعالجة تلك المشكلات".

وكان وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون أعرب الاثنين الماضي عن قلق لندن من الدور الإيراني، في تعليق على إسقاط مضادات أرضية سورية، طائرة حربية إسرائيلية مؤخرا.

المصدر: رويترز

علي جعفر