ميركل تحث تركيا على تجنب أي توتر داخل الناتو

حثت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل تركيا على الأخذ في الحسبان مصالح حلف شمال الأطلسي أثناء أنشطة عملية "غصن الزيتون" العسكرية في عفرين السورية، مؤكدة حق أنقرة في الدفاع عن أمنها.

وقالت ميركل في تصريح صحفي إن تركيا لديها مصالح شرعية في مجال الأمن، إلا أنها يجب أن تتجنب القيام بأعمال قد تؤدي إلى ظهور التوتر داخل حلف الناتو، داعية إلى تحسين تنسيق الأعمال بين أعضاء الحلف.

وأعلنت الجيش التركي في الـ20 يناير/كانون الثاني عن بدء العملية العسكرية ضد وحدات حماية الشعب الكردية في مدينة عفرين شمالي سوريا.

وأدانت دمشق بشدة العملية العسكرية، فيما دعت موسكو الأطراف إلى ضبط النفس واحترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها.

المصدر: "تاس"

ألكسندر توميلين