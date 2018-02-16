البيت الأبيض: ترامب سيلتقي نتنياهو بداية مارس المقبل
Reuters Ronen Zvulun
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أعلن مسؤولان أمريكيان أن الرئيس ة دونالد ترامب سيستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض في الـ5 من مارس/آذار المقبل.
وقال مسؤول في البيت الأبيض: "الرئيس على علاقة متينة برئيس الوزراء(نتنياهو) ويتطلع للاجتماع معه".
ومن المخطط أن يشارك رئيس الوزراء الإسرائيلي في المؤتمر السنوي للجنة الإسرائيلية الأمريكية للشؤون العامة (أيباك)، والمقرر عقده في الـ12 من الشهر المقبل.
ويأتي الاجتماع بين الرئيس ترامب ونتنياهو في حين يواجه الأخير عاصفة سياسية في بلاده، بعد ما أوصت الشرطة الإسرائيلية بالتحقيق معه على خلفية "أدلة كافية لاتهامه بالرشوة في قضيتي فساد"، فيما نفى نتنياهو ارتكاب أي مخالفات.
المصدر: رويترز
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