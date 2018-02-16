غوتيريش يعين البريطاني غريفيث مبعوثا أمميا خاصا إلى اليمن

عين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رسميا البريطاني مارتن غريفيث مبعوثا أمميا جديدا خاصا إلى اليمن ليكون بذلك ثالث وسيط خلال 7 سنوات يتم تكليفه بملف الأزمة اليمنية.

يأتي ذلك بعد ما وافق مجلس الأمن الدولي اليوم على تعيين غريفيث مبعوثا أمميا خاصا إلى اليمن.

وكان غوتيريش قد أبلغ مجلس الأمن الثلاثاء الماضي قراره بتعيين غريفيث مبعوثا أمميا خاصا إلى اليمن خلفا للموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد الذي رفض البقاء في منصبه بعد انتهاء فترة ولايته.

وفي رسالته إلى مجلس الأمن ذكر غوتيريش أن غريفيث يتمتع "بخبرة طويلة في حل النزاعات والتفاوض والتوسط ومجالات الشؤون الإنسانية".

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المصدر: "تاس"

ألكسندر توميلين