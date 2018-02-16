مجلس الأمن يعين مارتن غريفيث مبعوثا خاصا إلى اليمن

وافق مجلس الأمن الدولي على تعيين البريطاني مارتن غريفيث مبعوثا أمميا خاصا إلى اليمن، ليكون بذلك ثالث وسيط خلال سبع سنوات يتم تكليفه بملف النزاع اليمني.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد أبلغ مجلس الأمن الثلاثاء قراره تعيين غريفيث مبعوثا أمميا خاصا إلى اليمن خلفا للموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد الذي رفض البقاء في منصبه بعد انتهاء ولايته.

وفي رسالته إلى مجلس الأمن قال غوتيريش إن غريفيث الذي يدير مؤسسة "المعهد الأوروبي للسلام" ومقرها في بروكسل، يتمتع "بخبرة طويلة في حل النزاعات والتفاوض والتوسط والشؤون الإنسانية".

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يذكر أن ولد الشيخ أحمد الذي عيّن في أبريل 2015 لم يتوصل إلى أي نتيجة لإنهاء النزاع الدائر في اليمن، وأبلغ الأمم المتحدة بأنه لا ينوي البقاء في منصبه بعد انتهاء ولايته الحالية في فبراير الجاري.

وكان جمال بن عمر سلف المبعوث الموريتاني استقال هو الآخر في أبريل 2015 بعد فشل جهود دامت أربع سنوات للتوصل إلى عملية سياسية انتقالية.

وتعاني اليمن أزمة إنسانية خانقة، ويشير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة (أوشا) إلى أن 22.2 مليون يمني (76% من السكان) بحاجة للمساعدات الإنسانية فيما يواجه 8.4 مليون شخص خطر المجاعة.

كما قضى في اليمن أكثر من 2200 شخص بسبب وباء الكوليرا الذي ضرب البلاد منذ أبريل 2017، حسب منظمة الصحة العالمية.

المصدر: وكالات

نتاليا عبدالله