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السفارة الروسية: مصدومون لحادث إطلاق النار في فلوريدا

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السفارة الروسية: مصدومون لحادث إطلاق النار في فلوريدا
Reuters HANDOUT
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أعربت السفارة الروسية لدى واشنطن عن تعازيها لذوي ضحايا إطلاق النار داخل إحدى مدارس ولاية فلوردا جنوبي البلاد، والذي أسفر عن مقتل 17 شخصا على الأقل أمس الأربعاء.

وكتبت السفارة الروسية على "تويتر": "نحن مصدومون بأنباء حادث إطلاق النار في مدرسة فلوريدا، ونشاطر من فقدوا أحباءهم مشاعر الحزن والأسى، متمنّين الشفاء العاجل للمصابين".

وكان نيكولاس كروز البالغ 19 عاما من عمره، قد أطلق النار داخل مدرسة "مارجوري ستونمان دوغلاس" لثانوية في مدينة باركلاند جنوبي الولاية أمس الأربعاء.

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وأسفر إطلاق النار عن سقوط 17 قتيلا وعشرات الجرحى.

المصدر: وكالات

متري سعيد

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