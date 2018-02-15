السفارة الروسية: مصدومون لحادث إطلاق النار في فلوريدا

أعربت السفارة الروسية لدى واشنطن عن تعازيها لذوي ضحايا إطلاق النار داخل إحدى مدارس ولاية فلوردا جنوبي البلاد، والذي أسفر عن مقتل 17 شخصا على الأقل أمس الأربعاء.

وكتبت السفارة الروسية على "تويتر": "نحن مصدومون بأنباء حادث إطلاق النار في مدرسة فلوريدا، ونشاطر من فقدوا أحباءهم مشاعر الحزن والأسى، متمنّين الشفاء العاجل للمصابين".

Shocked to hear about #Floridaschoolshooting. We share the sorrow of those who lost their loved ones and wish a speedy recovery to the injured pic.twitter.com/jwx5e2pxhW — Russia in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) February 15, 2018

وكان نيكولاس كروز البالغ 19 عاما من عمره، قد أطلق النار داخل مدرسة "مارجوري ستونمان دوغلاس" لثانوية في مدينة باركلاند جنوبي الولاية أمس الأربعاء.

My prayers and condolences to the families of the victims of the terrible Florida shooting. No child, teacher or anyone else should ever feel unsafe in an American school. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 февраля 2018 г.

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وأسفر إطلاق النار عن سقوط 17 قتيلا وعشرات الجرحى.

المصدر: وكالات

متري سعيد