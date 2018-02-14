تيلرسون يثمن نتائج مؤتمر سوتشي حول سوريا

ثمّن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، اليوم الأربعاء، نتائج مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي عقد في مدينة سوتشي الروسية أواخر الشهر الماضي.

وفي مؤتمر صحفي عقده في عمّان على هامش زيارته إلى الأردن، قال تيلرسون: "نحن نعمل سوية (مع روسيا) بشكل وثيق جدا ونتعاون لدعم عملية جنيف، ونعتبر أن نتائج مهمة تم التوصل إليها بعد مؤتمر سوتشي الذي نظمه الروس.. الجميع غادر سوتشي متمسكا بعملية جنيف، ومانحا المبعوث الخاص (للأمم المتحدة إلى سوريا) ستيفان دي ميستورا صلاحيات في تشكيل اللجنة الدستورية. لذا فأنا أعتقد أننا نمضي قدما، إلا أن الطريق سيكون طويلا".

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وأضاف الوزير الأمريكي: "نحتاج إلى مشاركة صادقة لجميع الأطراف في جنيف، لنحاول إيجاد سبيل لجلب السلام إلى سوريا، وإعمار سوريا وسلامة أراضيها والديمقراطية التي يديرها أشخاص مختارون من قبل الشعب السوري".

تصريحات تيرلسون الإيجابية حول مؤتمر سوتشي هي الأولى بعد تعليقات حيادية صدرت عن الخارجية الأمريكية بشأن المؤتمر.

ومن أبرز نتائج مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي عُقد في سوتشي في الـ 29-30 من يناير/كانون الثاني، إنشاء اللجنة الدستورية التي ستنعقد في جنيف.

كما تبنى المؤتمر الذي شارك فيه المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، بيانا حول مبادئ النظام المستقبلي للدولة السورية، ومن بينها احترام سيادتها وسلامة أراضيها واستقلالها، وضمان حقوق جميع الأقليات العرقية والدينية.

المصدر: نوفوستي

قدري يوسف