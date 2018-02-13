مصر تتحدى تركيا بقرار جديد

كشف وزير البترول والثروة المعدنية المصري، أن مصر تسعى حاليا للتوسع في عمليات البحث والاستكشاف في المياه والبحار.

وأكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن مصر تسعى حاليا للتوسع في عمليات البحث والاستكشاف في المياه والبحار، موضحا أن زمن أنشطة الاستخراج السهلة للبترول والغاز قد ولى.

وأضاف الملا، في تصريحات له، الثلاثاء، أن الحكومة تعمل على حل كافة التحديات التي تواجه الشركاء الأجانب، فضلا عن صيغة مناسبة من الناحية الاقتصادية لتحقيق مصالح الطرفين، مشيرا إلى أن هناك برنامج للإصلاح الاقتصادي تعمل فيه مصر منذ فترة، فضلا عن وجود استراتيجية بها عدة محاور لتطوير قطاع البترول، لافتا إلى أن وضع المعايير الاقتصادية الصحيحة في الحسبان عند إبرام تعاقداتنا مع شركائنا الأجانب سيمكننا من مواجهة أي مشكلات والتغلب عليها.

وأكد الملا أن مصر تسعى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة، وهي مرحلة تتطلب تغييرا في المنظومة، قائلا: "الوزارة تسعى إلى التنسيق الكامل مع الشركاء الأجانب، وتحقيق مصالح كافة الأطراف".

جدير بالذكر أن مصر وجهت تحذيرا إلى أنقرة، الأسبوع الماضي، من محاولة المساس بسيادتها على المنطقة الاقتصادية الخاصة بها في شرق المتوسط، وذلك عقب إعلان أنقرة عدم اعترافها باتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص عام 2013.

وبعد ذلك اعترضت قطع بحرية تركية طريق سفينة تابعة لشركة "إيني" الإيطالية لاستكشاف النفط التي كانت في طريقها للتنقيب عن الغاز المكتشف أخيرا في المياه القبرصية.