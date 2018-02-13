ما هي الأسلحة والمعدات التي ستنشرها واشنطن في أوروبا عام 2019 ؟

كشف نائب رئيس إدارة تخطيط الميزانية في الجيش الأمريكي، ديفيس ولش، أن القوات البرية تعتزم نقل معدات عسكرية إلى أوروبا في 2019 بقيمة 1.3 مليار دولار في إطار مبادرة الردع الأوروبية.

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وتنطوي خطة الميزانية للسنة المالية 2019، على إعادة نشر في أوروبا "40 دبابة أبرامز تبلغ قيمتها 455 مليون دولار، و62 صاروخا جوالا (كروز) سعرها 250 مليون دولار و66 عربة مدرعة متعددة المهام من طراز( AMPV ) قيمتها 230 مليون دولار، و61 عربة مدرعة برادلي للمشاة مزودة بصواريخ من طرازHIMARS قيمتها 171مليون دولار".

وقال ولش يوم الاثنين، إنه لم يتم بالضبط بعد تحديد الدول الأوروبية التي سيتم توجيه هذه المعدات والأسلحة والتقنيات إليها، كما أكد أن هذه الأرقام تقريبية وليست نهائية.

المصدر: نوفوستي

سعيد طانيوس