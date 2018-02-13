السجن 20 عاما للصديقة المقربة من رئيسة كوريا الجنوبية السابقة

أصدرت محكمة في كوريا الجنوبية حكما بالسجن لمدة 20 عاما بتهمة الفساد والتدخل في الشؤون السياسية للبلاد بحق شوي سون سيل الصديقة المقربة لرئيسة كوريا الجنوبية السابقة.

وأفادت وسائل الإعلام المحلية بأنه سيتعين على المتهمة أيضا أن تدفع غرامة بمقدار 16.6 مليون دولار. كونها قامت دون أن تحتل أي مناصب رسمية في هيئات الدولة بالتدخل في شؤون إدارة الرئيسة واستفادت من ذلك.

وفي إطار هذه القضية تم توجيه اتهامات إلى 30 شخصا بمن فيهم مدير شركة "سامسونغ" لي جي يون. وقررت المحكمة الدستورية في مارس/آذار عام 2017 عزل رئيسة كوريا الجنوبية السابقة باك غن هيه. وفي يونيو/حزيران عام 2017 حكمت بسجنها لمدة 3 سنوات.

وكانت فضيحة الفساد اندلعت في كوريا الجنوبية في أكتوبر/تشرين الأول عام 2016 بعد نشر أنباء حول حصول الشركات الكورية الجنوبية الكبيرة بما فيها "سامسونغ" على دعم من الحكومة مقابل تقديم المبالغ الكبيرة إلى الصناديق التي أسستها شوي سون سيل، الصديقة المقربة لرئيسة كوريا الجنوبية السابقة باك غن هيه.

المصدر: نوفوستي

أولغا رودكوفسكايا