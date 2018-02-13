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ليبرمان يهدد من الحدود مع سوريا: سنرد على أي استفزاز دون قيود

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ليبرمان يهدد من الحدود مع سوريا: سنرد على أي استفزاز دون قيود
Reuters
وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان - أرشيف
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هدد وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان بأن تل أبيب سترد على كل استفزاز دون قيود.

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وقال ليبرمان خلال زيارته لمدينة كريات شمونة عند المنطقة الشمالية، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل ستواصل الدفاع عن مصالحها الحيوية، وتابع: "نحن لا نضع قيودا للرد على كل من يفكر في مهاجمتنا".

وفي سياق آخر، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي على أن الأمن الفلسطيني أعاد سلاح الجنود الذين ضربوا في جنين، وقال: "لقد مر الجنود بحدث صعب، لكنهم في النهاية خرجوا أحياء هذا يؤكد على عمق التنسيق الأمني على الأرض".

وأضاف: " يدرك الفلسطينيون أن التعاون هو مصلحة متبادلة ومشتركة، وبالتالي كلانا نحافظ على التنسيق".

وتابع: "إعادة السلاح للجيش رسالة تقول إن التنسيق الأمني عميق جدا".

تجدر الإشارة إلى أن السلطة الفلسطينية سلمت أمس الاثنين، جنديا ومجندة إسرائيليين، وصلا إلى شارع أبو بكر في مدينة جنين بسيارتهما العسكرية، عن طريق الخطأ، على معبر الجلمة غرب جنين.

المصدر: RT

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