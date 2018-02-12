 
مباشر

السلطة الفلسطينية تسلم جنديين إسرائيليين دخلا جنين

أخبار العالم

السلطة الفلسطينية تسلم جنديين إسرائيليين دخلا جنين
Reuters Mohamad Torokman
جنود إسرائيليون
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/juyp

سلمت السلطة الفلسطينية، اليوم الاثنين، جنديا ومجندة إسرائيليين، وصلا إلى شارع أبو بكر في مدينة جنين بسيارتهما العسكرية، عن طريق الخطأ، على معبر الجلمة غرب جنين.

ونقلت وكالة "معا" عن شهود عيان أن عددا من المواطنين تجمعوا حول السيارة، إلا أن تدخل الأمن الفلسطيني كان سريعا، وتم إخراج الجنديين من المكان وتسليمهما إلى الجانب الإسرائيلي.

من جانبه أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أن المركبة العسكرية دخلت عن طريق الخطأ وكان على متنها جندي ومجندة، وأضاف أن المتظاهرين الفلسطينيين استولوا على سلاح أحد الجنديين، مشيرا إلى أن الجيش فتح تحقيقا في الحادث.

كما وصلت إلى حاجز الجلمة سيارات إسعاف إسرائيلية قدمت العلاج للجندي والمجندة اللذين وفق ما ذكرت المصادر الإسرائيلية، أصيبا بجروح طفيفة في الرأس نتيجة تعرضهما لإلقاء الحجارة من متظاهرين فلسطينيين.

المصدر: معا

نادر همامي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة