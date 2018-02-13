دونالد ترامب الابن: فانيسا وأطفالي بخير!

صرّح دونالد ترامب الابن بأنه يعتقد أن أعداءه هم من أرسل إليه المسحوق المشبوه في رسالة بريدية.

وأفادت وسائل إعلام في وقت سابق أن فانيسا ترامب، زوجة نجل الرئيس الأمريكي أُدخلت المستشفى بعد أن فتحت "مغلفا بداخله مسحوق أبيض"، إثر استلامها مغلف رسالة في الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي، وقد عرضت للفحص الطبي احتياطا.

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Thankful that Vanessa & my children are safe and unharmed after the incredibly scary situation that occurred this morning. Truly disgusting that certain individuals choose to express their opposing views with such disturbing behavior. — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) February 12, 2018

وقد عُلم فيما بعد أن الرسالة كانت موجهة إلى دونالد ترامب الابن، في حين نقلت وكالة أنباء ريا نوفوستي عن متحدث باسم شرطة نيويورك أن محتوى المغلف لا يشكل تهديدا.

وعلّق نجل الرئيس الأمريكي على حسابه في تويتر قائلا:" أنا سعيد لأن فانيسا وأطفالي بخير وأمان بعد الوضع الرهيب الذي وقع بشكل لا يصدق هذا الصباح"، مشددا على أنه من المثير للاشمئزاز أن يفضل بعض الناس التعبير عن وجهات نظرهم المعارضة بهذا الشكل الشنيع.

يذكر أن دونالد ترامب الابن كان شارك في إدارة مشاريع والده التجارية في مختلف السنوات، ويشرف في الوقت الراهن على عدد من أعماله التجارية التي وكله دونالد ترامب الأب بإدارتها منذ أن تولى الرئاسة.

وكانت سجلت في الولايات المتحدة عام 2001 عدة حالات أرسلت فيها عبر البريد عمدا جراثيم "الجمرة الخبيثة"، ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 17 آخرين.

المصدر: نوفوستي

محمد الطاهر