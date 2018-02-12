نقل زوجة ترامب الابن إلى المستشفى بسسب "مسحوق أبيض"

ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن فانيسا ترامب، زوجة دونالد ترامب الابن، النجل الأكبر للرئيس الأمريكي، نقلت بصورة عاجلة إلى المستشفى بعد أن فتحت مغلفا كان يحتوي على مسحوق أبيض.

وأوضحت التقارير أن فانيسا ترامب (البالغة 40 عاما) تسلمت مغلفا كان موجها لزوجها ووصل إلى بيتهما في منطقة مانهتان بنيويورك، في الساعة 10:00 تقريبا بالتوقيت المحلي (15:00 بتوقيت غرينيتش).

وشدد الإعلام الأمريكي، نقلا عن مسؤولين مطلعين، على أن فانيسا وباقي الأشخاص الذين كانوا بالقرب منها خلال فتحها المغلف، في حالة صحية جيدة، مبينا أن نقل فانيسا إلى المستشفى كان خطوة احترازية.

وفتحت الجهات الأمنية المعنية، حسب التقارير، تحقيقا رسميا في هذا الحادث.

من الجدير بالذكر أنها ليست المرة الأولى التي يحاول مجهولون استهداف عائلة الرئيس دونالد ترامب عبر إرسال مغلف يحتوي على مسحوق أبيض، حيث حصل حادث مماثل عام 2016 مع نجله الآخر إيريك ترامب (34 عاما)، الذي يقيم أيضا في نيويورك.

المصدر: Fox news + ABC + NBC

رفعت سليمان