صحيفة: طائرة إسرائيلية أخرى تعرضت أيضا لخطر الإسقاط بصاروخ سوري

كشف تقرير للقوات الجوية الإسرائيلية بشأن إسقاط الدفاع الجوي السوري لمقاتلة "أف 16" الإسرائيلية، أن طائرة أخرى تمكنت من الإفلات من صاروخ مضاد أطلقته القوات السورية.

وأشير في التقرير إلى أن الطائرات الإسرائيلية تم استهدافها بأكثر من 20 صاروخا سوريا بعد قصفها لعدد من المواقع داخل الأراضي السورية.

وجاء في التقرير أن طاقم الطائرة التي كانت تقود مجموعة الطائرات رصد الصواريخ في الوقت المناسب، وتمكن من المناورة للإفلات منها.

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وبشأن الطائرة التي خسرتها القوات الجوية الإسرائيلية، ذكر التقرير أن أحد الصواريخ انفجر بالقرب من منها، مما أفقد الطيارين السيطرة على المقاتلة فقفزا بمظلتيهما خلال ثوان، دون أن يبلغا القيادة بذلك.

وفيما لم يصب الصاروخ الطائرة بشكل مباشر، تفيد التقييمات بأنه لو تصرف الطياران بصورة أخرى، لما سقطت الطائرة، لكن التقرير لم يتوصل إلى الاستنتاجات النهائية بهذا الخصوص.

يذكر، أن سربين من الطائرات الإسرائيلية، يضم كل منهما 4 طائرات، قاما يوم السبت الماضي بتوجيه ضربات إلى 12 موقعا داخل الأراضي السورية. وأعلنت إسرائيل أنها هاجمت قواعد عسكرية تستخدمها القوات الإيرانية داخل سوريا ومواقع للجيش السوري ردا على اختراق طائرة مسيرة للأجواء الإسرائيلية.

المصدر: يديعوت احرونوت

أنطون زوييف