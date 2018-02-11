بوتين يجتمع مع الملك عبد الله في موسكو الخميس

أكد الكرملين، اليوم الأحد، إجراء تحضيرات للقاء قمة بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والعاهل الأردني، عبد الله الثاني، في موسكو، الخميس المقبل.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في مؤتمر صحفي، ردا على سؤال حول وجود مخططات لعقد القمة: "نعم، تجري الآن عملية تحضيرها".

أعلنت عمّان، في وقت سابق، أن العاهل الأردني سيصل الخميس المقبل في زيارة رسمية إلى موسكو حيث سيعقد لقاء قمة مع الرئيس الروسي.

وأوضح الديوان الملكي الأردني أن المفاوضات بين الزعيمين ستتناول واقع العلاقات الثنائية بين بلديهما وآخر المستجدات في المنطقة والعالم، خصوصا تطورات الأزمة السورية وعملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، علاوة على مكافحة الإرهاب.

المصدر: وكالات

رفعت سليمان، نادر عبد الرؤوف