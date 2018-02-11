الملك عبد الله يجتمع مع بوتين في موسكو الخميس
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/juvr
أعلنت عمّان بأن العاهل الأردني عبد الله الثاني سيصل الخميس المقبل في زيارة رسمية إلى موسكو حيث سيعقد لقاء قمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وأوضح الديوان الملكي الأردني أن المفاوضات بين الزعيمين ستتناول واقع العلاقات الثنائية بين بلديهما وآخر المستجدات في المنطقة والعالم، خصوصا تطورات الأزمة السورية وعملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، علاوة على مكافحة الإرهاب.
المصدر: وكالات
نادر عبد الرؤوف
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)