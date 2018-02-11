الملك عبد الله يجتمع مع بوتين في موسكو الخميس

أعلنت عمّان بأن العاهل الأردني عبد الله الثاني سيصل الخميس المقبل في زيارة رسمية إلى موسكو حيث سيعقد لقاء قمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأوضح الديوان الملكي الأردني أن المفاوضات بين الزعيمين ستتناول واقع العلاقات الثنائية بين بلديهما وآخر المستجدات في المنطقة والعالم، خصوصا تطورات الأزمة السورية وعملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، علاوة على مكافحة الإرهاب.

المصدر: وكالات

نادر عبد الرؤوف