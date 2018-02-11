إيران تعرض صاروخا باليستيا جديدا في ذكرى الثورة الإسلامية (صور)

استعرضت القوة الجو فضائية في حرس الثورة الإيراني صاروخا باليستيا من طراز "قدرF" بمدى 2000 كيلومتر أمام المشاركين في إحياء الذكرى 39 للثورة الإسلامية.

وقد نظم حرس الثورة استعراض الصاروخ عند تقاطع طرق في طهران. ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية خصائص الصاروخ، التي قالت إن طوله يبلغ 15.86 مترا، ووزنه 17460 كيلوغراما، ووزن الرأس الحربي يبلغ 650 كيلوغراما.

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وأوضحت الوكالة أن قطر الصاروخ يبلغ 125 سنتيمترا ويعمل بالوقود السّائل.

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وكالة تسنيم

نادر همامي