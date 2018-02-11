شمخاني لـRT: إسقاط "F16" الإسرائيلية غير معادلة عدم توازن القوى في المنطقة

اعتبر أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، أن إسقاط الدفاعات الجوية السورية المقاتلة الإسرائيلية يوم السبت، يشير إلى أن أي خطأ ترتكبه إسرائيل في المنطقة لن يبقى من دون رد.

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وقال شمخاني في لقاء خاص مع RT، على هامش مشاركته في مسيرة حاشدة بمناسبة الذكرى 39 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران: "إن إسقاط الطائرة الإسرائيلية من قبل المضادات السورية غيّر معادلة عدم توازن القوى في المنطقة".

ومع ذلك نفى شمخاني لـRT، أن يكون هناك أي دور لإيران في إسقاط الطائرة الإسرائيلية التي كانت تشن غارة على مواقع في سوريا، وقال إن الدفاعات الجوية السورية هي التي أسقطت هذه الطائرة التي اخترقت الأجواء السورية واعتدت على سيادة البلاد.

وكانت طهران قد سخرت أمس من الاتهامات الإسرائيلية لها بتوجيه طائرة مسيّرة دون طيّار نحو أجوائها، وأن غاراتها على الأراضي السورية جاءت ردا على ذلك، وقالت إن هذه الاتهامات مثيرة الضحك.

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وكان شمخاني قد أوضح قبل أيام، أن العداء الأمريكي وعداء الرئيس دونالد ترامب بشكل خاص في هذه المرحلة لم يكن بعيداً عن تصور طهران. وقال إن أمريكا ستحصد يوم ما، كل ما زرعته في منطقة الشرق الأوسط.

وتساءل: بحسب رأيهم هم أنفقوا أكثر من تريليوني دولار، ولكن ما هي الأوضاع اليوم في أفغانستان؟ ما هي الأوضاع في العراق وسوريا ولبنان؟ وكيف هي أوضاع أمريكا؟.

وقال إن أمريكا وإسرائيل وحلفاءهما يجتمعون باستمرار ويحيكون المؤامرات ويبحثون عن منافذ لكسر هيمنة واقتدار الشعب الإيراني. الهيمنة التي لا تتخذ شكل الاحتلال بل شكل دعم لشعوب المنطقة المستضعفة والمقاومة. وكما يقولون يبحثون في أمر عزل إيران عن المنطقة وحصرها ضمن حدودها الجغرافية ومنعها من التحول إلى نموذج لشعوب المنطقة والحد من تأثيرات ثورتها عام 1979.

المصدر: RT